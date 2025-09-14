Миллионы россиян превратили выборы-2025 в праздник единства: чем они запомнились

В России остаются считанные часы до завершения единого дня голосования. Жителям предстояло выбрать глав регионов в 20 субъектах Российской Федерации, а также проголосовать за депутатов законодательных собраний в 11 регионах. Кроме того, в 26 субъектах страны проходят дополнительные выборы депутатов. Часть участков уже закрылась. Начинается подсчет голосов.
За прошедшие три дня на участках проголосовали более 16 миллиона человек. Причем ЦИК РФ за последние дни фиксировал попытки со стороны помешать избирательному процессу. Однако, несмотря на DDos-атаки, голосование проходило штатно и без эксцессов. Тем временем сами россияне превратили избирательный процесс в настоящий праздник, наряжаясь в костюмы сказочных персонажей и организуя увеселительные мероприятия. Чем запомнились выборы-2025 в целом — в материале URA.RU.
Участки в метро, успехи ДЭГ и искренняя человеческая реакция: первый день голосования прошел спокойно
Первый день голосования на выборах отметился рядом необычных событий и нововведений. В Москве, например, впервые был открыт избирательный участок на станции метро «Курская», где можно проголосовать электронно.
В Общественной палате Москвы уточнили, что участок на станции метро оборудован в соответствии с требованиями закона: «На участке работают члены избирательной комиссии, наблюдатели, волонтеры и сотрудники полиции, ведется видеонаблюдение. Этот опыт будет проанализирован и может быть использован в будущих избирательных кампаниях», — заявил председатель палаты Вадим Ковалев. По его словам, аналогичные электронные участки появились еще в одной из гостиниц столицы и в 12 центрах «Мои документы» на территории торговых центров.
В регионах также не обошлось без инцидентов: кандидат от КПРФ в Оренбургской области Денис Батурин получил предупреждение от избиркома за нарушение правил. Комиссия напомнила, что по закону фотографировать пломбы на урнах нельзя, а наблюдатели вправе получить только копии актов с указанием их номеров.
В свою очередь, в Свердловской области кандидат Рант Краев («Новые люди») после голосования признался, что испытывал заметное волнение на участке. Краев отметил, что раньше предпочитал спокойный отдых за городом, однако после начала политической карьеры осознал важность личного участия в выборах.
По данным Минцифры РФ, к вечеру первого дня выборов более миллиона россиян воспользовались дистанционным электронным голосованием через федеральную платформу ДЭГ — это более 60% всех зарегистрированных пользователей. Наибольшая активность отмечена в Магаданской, Смоленской, Свердловской, Костромской, Белгородской, Липецкой, Самарской и Томской областях.
Голосование в СИЗО, попытки сорвать выборы и ощущение праздника: второй день голосования прошел более насыщенно
Попытки сорвать выборы увенчались провалом
По данным Центрального избиркома, на второй день голосования было возбуждено восемь уголовных дел в связи с ложными сообщениями о террористических угрозах. Всего за сутки поступило 228 обращений о различных инцидентах, происходящих в период голосования, отметила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
Она добавила, что шесть ложных сообщений о минировании поступили из Курской области и Севастополя. При этом глава ЦИК подчеркнула, что правоохранительные органы быстро реагировали на подобные случаи и в целом такого рода провокации не смогли помешать избирательному процессу. Все подобные случаи находятся под контролем, и виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, подытожили в ЦИК.
Были зафиксированы и попытки сорвать единый день голосования (ЕДГ-2025) с помощью кибератак на цифровую инфраструктуру выборов. По данным ведомства, было выявлено порядка 100 атак на систему дистанционного электронного голосования и более 130 тысяч атак на портал ЦИК России.
Отмечены и другие провокации. Например, в Саратовской области член комиссии Михаил Качалин от КПРФ попытался помешать открытию участка №131, конфликтуя с председателем Анастасией Морозовой. По итогу девушке потребовалась медицинская помощь.
Праздник с улыбкой на устах
Несмотря на инциденты, избиратели старались превратить выборы в праздник. На втором дне голосования на участке №146 в селе Отряд-Алабуга Курганской области выборы проходили в праздничной атмосфере с чаепитием и частушками, исполняемыми местной гармонисткой Зинаидой Ивановой. Атаман Иркутского казачьего войска Павел Глазков приехал на избирательный участок верхом на лошади, а в Куртамыше (Курганская область) на участке №287 избиратель пришел в костюме пчелы — символа округа.
В поселке Юбилейный Пермского края выборы посетила корова по кличке Марья и кот Борис, вызвав улыбки у членов избирательной комиссии. Две 102-летние жительницы Челябинской области, Варвара Степановна Сурина и Софья Васильевна Данильченко, несмотря на возраст, также проголосовали прямо из дома, воспользовавшись процедурой голосования.
Максимально доступное голосование
В московских следственных изоляторах впервые прошли выборы с использованием электронных терминалов. Глава ГУФСИН по Москве Сергей Мороз сообщил о том, что почти 500 заключенных смогли проголосовать электронно, что стало важным нововведением. Процесс был организован четко и прозрачно, а арестанты, временно содержащиеся в московских изоляторах, могли проголосовать за кандидатов в своих регионах.
Предложения руки и сердца, мастер-классы и концерты: заключительный день отметился ворохом положительных эмоций
Праздничный дух продолжил ощущаться и на третий день голосования. В Рассказово, Тамбовская область, на избирательном участке девушки в ярких кокошниках и пышных платьях выступили с концертными номерами.
В Смоленске на УИК №482 местные жители вместе с профессиональными артистами устроили праздничные выступления. В Магадане на УИК №5 проводились мастер-классы и мини-концерты с участием юных пионеров. На УИК №12 организовали ярмарку-распродажу, где молодые шеф-повара предложили гостям на участках домашнюю выпечку, сладости и горячие напитки.
На УИК №43 также прошел мастер-класс по изготовлению «сухого душа», который будет отправлен на фронт. В Чувашии на УИК №320 жители смогли полюбоваться осенней выставкой, где яркие и сочные яблоки соседствовали с живописными картинами и натюрмортами.
В Челябинской области житель Чесменского района пришел на участок в костюме нашумевшего персонажа Лабубы и успешно проголосовал. Уральский Дедушка Мороз также порадовал горожан своим визитом. Он и его жена, Весна Красна, пришли на избирательный участок в Арамили во время досрочных выборов губернатора Свердловской области. Они пообщались с местными жителями, поблагодарили их за активное участие и сделали фотографии с детьми.
Также третий день запомнился примечательным событием — в Екатеринбурге молодой человек сделал предложение своей девушке прямо на избирательном участке, сразу после голосования. Никита и Дарья пришли на участок вместе, и после того, как они опустили бюллетени, молодой человек встал на одно колено и предложил девушке стать его женой. Она дала свое согласие.
Выборы 2025 года в России запомнились яркой атмосферой праздника, царившей на избирательных участках по всей стране. Несмотря на различные вызовы, включая кибератаки и инциденты с нарушениями, граждане старательно проявили активность и участие. Выборы стали не только моментом для принятия серьезных решений, но и символом единства и гражданской вовлеченности.
