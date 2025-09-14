Хинштейн лидирует на выборах главы Курской области

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн («Единая Россия») лидирует на выборах главы региона, набирая 86,8% голосов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии РФ по итогам обработки 50,06% протоколов, представленные 14 сентября на онлайн-табло информационного центра ЦИК.
Как уточняет ЦИК РФ, кандидат от КПРФ Алексей Бобовников занимает второе место с результатом 5,26%. Далее следуют Алексей Томанов из ЛДПР — 4,16% и Геннадий Баев от партии «Справедливая Россия — За правду» — 2,51%. «Хинштейн значительно опережает соперников по количеству набранных голосов», — сообщается на онлайн-табло информационного центра ЦИК. В ведомстве подчеркнули, что данные обновляются в режиме реального времени по мере поступления информации с избирательных участков.
В пресс-службе ЦИК отмечают, что обработка протоколов продолжается. В регионе работали наблюдатели и представители партий. За процессом голосования следили члены избирательных комиссий и эксперты. По состоянию на 14 сентября серьезных нарушений в ходе выборов не зафиксировано. Итоги голосования будут объявлены после завершения подсчета всех бюллетеней. На данный момент ведется подсчет голосов. Подробности выборов — в онлайн-трансляции URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.