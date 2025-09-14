«Единая Россия» получила абсолютное большинство в думе опорного города «Лукойла» в ХМАО

В городе Покачи (ХМАО) завершились выборы в городскую думу. По итогам подсчета голосов 14 из 15 мандатов получили представители «Единой России». Об этом сообщается на портале избиркома ХМАО.
«В городе Покачи проходили выборы депутатов думы города восьмого созыва. Явка на 19:30 составила 32,37%», — следует из опубликованной информации избирательной комиссии.
Единственным исключением стал Дмитрий Баязов, избранный по округу №2 как самовыдвиженец. Остальные 14 мандатов распределились между кандидатами от «Единой России»: Геворком Санашоковым, Альбертом Халиулиным, Александром Лихачевым, Александром Ланюговым, Солтанпашой Яхьяевым, Михаилом Вороновым, Александром Паутовым, Анастасией Тимошенко, Еленой Александровой, Юрием Швалевым, Ильдаром Кантюковым, Мовлудом Агаевым, Фанзилем Зайдуллиным и Сергеем Дмитрюком.
