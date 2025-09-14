14 сентября 2025

Единороссы побеждают на выборах мэров в ХМАО

В ХМАО шесть единороссов выиграли выборы глав поселений
В ХМАО шесть единороссов выиграли выборы глав поселений Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

Представители партии «Единая Росиия» обходят конкурентов с большим отрывом от соперников на выборах глав поселений в ХМАО. На сайте окружного избиркома опубликованы предварительные результаты голосования.

Доступны итоги выборов шести из семи глав пселений. В Соруме (Белоярский район), Малом Атлыме (Октябрьский район), Леушах и Мулымье (Кондинский район), Барсово и Сытомино (Сургутский района) победу одержали единороссы. В Советском продолжается подсчет голосов.

Главой Сорума (Белоярский район) стала Людмила Емельянова. Она исполняла обязанности мэра. Емельянова обошла соперниц от ЛДПР и КПРФ с большим отрывом. За нее отдали голоса 428 жителей поселка — 71,93% избирателей.

В Малом Атлыме Октябрьского района победил единоросс Сергей Дейнеко. Его поддержало 336 избирателей — 67,07% от общего числа. Соперники (представители КПРФ, ЛДПР, СРЗП и самовыдвиженец) не набрали и 100 голосов.

В Кондинском районе главой Мулымьи вновь стал Евгений Белослудцев. Он складывал полномочия, чтобы уйти на СВО, а затем вернулся и выиграл ПГЕР. За Белослудцева проголосовали 364 жителя поселения, что составило 72,95% голосов.

В Леушах победила Марина Вурм, набрав 482 голоса (60,02%) избирателей. Ее ближайшему сопернику, коммунисту Малышеву, жители отдали 204 голоса.

В Барсово (Сургутский район) победу одержала экс-председатель совета депутатов Марина Шакирова. Ее поддержали 74,18% избирателей, отдав 408 голосов.

Глава Сытомино Ольга Звягина упрочила свои позиции. Действующего мэра поддержали 245 жителей (72,49%).

URA.RU ведет текстовую трансляцию ключевых событий на выборах. Подведение итогов кампании ожидается утром 15 сентября.

