Единороссы побеждают на выборах мэров в ХМАО

Представители партии «Единая Росиия» обходят конкурентов с большим отрывом от соперников на выборах глав поселений в ХМАО. На сайте окружного избиркома опубликованы предварительные результаты голосования.
Доступны итоги выборов шести из семи глав пселений. В Соруме (Белоярский район), Малом Атлыме (Октябрьский район), Леушах и Мулымье (Кондинский район), Барсово и Сытомино (Сургутский района) победу одержали единороссы. В Советском продолжается подсчет голосов.
Главой Сорума (Белоярский район) стала Людмила Емельянова. Она исполняла обязанности мэра. Емельянова обошла соперниц от ЛДПР и КПРФ с большим отрывом. За нее отдали голоса 428 жителей поселка — 71,93% избирателей.
В Малом Атлыме Октябрьского района победил единоросс Сергей Дейнеко. Его поддержало 336 избирателей — 67,07% от общего числа. Соперники (представители КПРФ, ЛДПР, СРЗП и самовыдвиженец) не набрали и 100 голосов.
В Кондинском районе главой Мулымьи вновь стал Евгений Белослудцев. Он складывал полномочия, чтобы уйти на СВО, а затем вернулся и выиграл ПГЕР. За Белослудцева проголосовали 364 жителя поселения, что составило 72,95% голосов.
В Леушах победила Марина Вурм, набрав 482 голоса (60,02%) избирателей. Ее ближайшему сопернику, коммунисту Малышеву, жители отдали 204 голоса.
В Барсово (Сургутский район) победу одержала экс-председатель совета депутатов Марина Шакирова. Ее поддержали 74,18% избирателей, отдав 408 голосов.
Глава Сытомино Ольга Звягина упрочила свои позиции. Действующего мэра поддержали 245 жителей (72,49%).
URA.RU ведет текстовую трансляцию ключевых событий на выборах. Подведение итогов кампании ожидается утром 15 сентября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!