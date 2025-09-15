«Известия»: суды все чаще возвращают квартиры обманутым хозяевам в ущерб новым

Покупка квартиры у продавца, ставшего жертвой мошенников, может привести к утрате не только жилья, но и вложенных средств. Об этом рассказали юристы. По их данным, судебные инстанции все чаще выносят решения в пользу прежних собственников, что угрожает интересам новых владельцев.
«Отмена такого рода сделок предполагает реституцию, то есть продавец должен вернуть то, что получил от покупателя. Но что может вернуть покупателю человек, отдавший все, что имел, мошенникам?», — сказала юрист Екатерина Краснова в беседе с «Известиями».
В ряде регионов России уже зафиксированы громкие случаи. В Якутии 69-летний мужчина был вынужден продать свою квартиру под давлением злоумышленников, представившихся сотрудниками Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Судебные разбирательства по этому делу еще продолжаются.
В Кисловодске женщина продала квартиру и передала деньги аферистам, однако впоследствии через суд вернула жилье, доказав наличие психического заболевания во время сделки. В обоих случаях вопросы возврата средств покупателям остаются открытыми.
Юристы советуют потенциальным покупателям внимательно проверять документы на недвижимость и настороженно относиться к сделкам по доверенности или при участии посредников. Особое внимание следует уделять объектам с подозрительно низкой стоимостью. Как отметила юрист Анастасия Савченко, приобретение жилья через третьих лиц сопряжено с максимальными рисками для новых собственников.
В частности, Московский городской суд признал обоснованным решение о возвращении квартиры народной артистке России Ларисе Долиной, утратившей недвижимость в результате действий телефонных мошенников. Ранее суд Хамовнического района удовлетворил иск певицы к Полине Лурье, признав недействительными сделки по отчуждению квартиры стоимостью свыше 100 миллионов рублей.
Суд лишил Лурье права собственности на спорный объект недвижимости и восстановил его за Долиной. Встречный иск ответчицы был отклонен. Как установлено в ходе разбирательства, Лурье приобрела квартиру у Долиной после того, как та совершила сделку под влиянием обмана со стороны мошенников. В настоящий момент квартира находится под арестом в рамках расследования уголовного дела.
