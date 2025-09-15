Самый низкий уровень безработицы среди стран G20 оказался в России

Уровень безработицы в России стал самым низким среди стран «Большой двадцатки» по итогам второго квартала 2025 года. Это следует из данных национальных статистических служб.
«Доля безработных в России в июне достигла 2,2%, что является самым низким уровнем среди стран G20», — следует из данных, которые приводит РИА Новости. По данным агентства, с марта этот показатель снизился на 0,1 процентного пункта.
Для сравнения, уровень безработицы в Японии во втором квартале составил 2,5% и не изменился с марта. В Южной Корее показатель снизился до 2,6%. В Мексике безработица за три месяца выросла на 0,5 процентного пункта — до 2,7%, что стало самым заметным приростом среди стран G20. Южная Африка остается единственной страной с двузначной безработицей — 33,2%.
Ранее сообщалось, что наибольшего снижения безработицы в России во втором квартале 2025 года удалось достичь в северных регионах — ЯНАО и ХМАО, где показатель составил всего 1%, а в Москве — 0,8%. В то же время в ряде регионов Северного Кавказа сохраняется высокая безработица: в Карачаево-Черкесии — 6,7%, в Ингушетии — 26,1%.
