Свердловский областной суд отказался вынести приговор Эдуарду Викулову — участнику жестокой расправы над мужчиной в бильярдной в Сысерти — и продолжил судебное следствие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.
Убийство произошло 2 апреля 2023 года. По версии следствия, группа крепких парней забила до смерти Арама Хачатряна, а его друзья — Андо Ферре и Эдмонд Оруджян — получили тяжкий вред здоровью. Причиной драки стала ссора.
«Оскорбившийся после конфликта решил совершить убийство своего оппонента и двух очевидцев ссоры. С этой целью он привлек на свою сторону еще нескольких лиц. В дальнейшем обе стороны договорились о встрече, чтобы якобы урегулировать конфликт мирным путем. Однако, встретившись, обвиняемые начали жестоко избивать потерпевших», — говорили URA.RU в областном СУ СК.
Силовики смогли задержать Андрея Казанцева, Имана Мамедова, Станислава Новоселова, Дмитрия Осадчия, Рамиля Садыкова, Владислава Старкова, Кирилла Стародуба и Александра Султанова. 3 марта им вынесли приговор. Викулов долгое время был в розыске, его дело было выделено в отдельное производство. По данным агентства, еще одного фигуранта дела — Никиту Гурьевских — только готовятся судить.
