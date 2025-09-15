В Ангарске ввели режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В результате ЧП пострадали два человека
В результате ЧП пострадали два человека
В Ангарске произошел взрыв газа в жилом доме, есть погибший

В Ангарске введен режим чрезвычайной ситуации после взрыва бытового газа в жилом доме. Как сообщил мэр округа Сергей Петров, ЧП произошло в 03:30 в 12 микрорайоне, в квартире на втором этаже дома №12.

«Проведено экстренное заседание комиссии по ЧС. С 08.00 введен режим чрезвычайной ситуации», — сообщил Петров в telegram-канале. Он отметил, что, по предварительным данным, в момент взрыва в квартире находился один человек, который имел проблемы со здоровьем.

По его словам, сейчас проводится обследование конструкций подъезда. Как только эксперты исключат возможность обрушения, начнутся аварийно-спасательные работы. Петров добавил, что в результате взрыва пострадали два человека из квартиры этажом выше: 40-летний мужчина госпитализирован с компрессионным переломом позвоночника, 12-летняя девочка получила ушибы и сотрясение мозга. Все жители подъезда эвакуированы и размещены в пункте временного пребывания на базе школы №4. С пострадавшими работают психологи, ситуацию контролирует мэр округа.

Ранее в МЧС по региону сообщили, что в результате взрыва газа погиб собственник квартиры, где произошло ЧП. Его тело было найдено под завалами в ходе разборов.

