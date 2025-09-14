В Екатеринбурге начали подключать тепло: в каких районах оно появится раньше

В Екатеринбурге 15 сентября начали подключать дома и социальные учреждения к теплу. Завершить разворот отопительной системы запланировано к 1 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК).
«Всего с 15 по 30 сентября ЕТК предстоит развернуть циркуляцию от шести ТЭЦ, 37 локальных, девяти центральных и 17 ведомственных котельных. Включить сотни насосов, регуляторов на перекачивающих насосных станциях и центральных тепловых пунктах», — пояснили в компании.
Согласно утвержденному плану, первый этап подключения пройдет с 15 по 23 сентября. В этот период отопление начнут получать Академический, Сортировка, Вокзальный, Завокзальный и Заречный. В Ленинском районе тепло поступит в центр города (улицы Малышева, Гоголя, Горького, Энгельса, Розы Люксембург), а в Октябрьском — в микрорайоны Синие Камни, Центр, Парковый и Автовокзал. В Чкаловском районе теплом обеспечат Ботанический и часть Автовокзала.
Второй этап намечен на 24–30 сентября. В это время отопление подключат в Кировском районе (Пионерский), Ленинском (Юго-Западный), Орджоникидзевском (Эльмаш и Уралмаш) и Чкаловском (Вторчермет, поселок Совхозный).
Дополнительно утвержден график запуска объектов, которые получают тепло от локальных котельных. С 15 по 23 сентября тепло поступит в дома Верх-Исетского, Железнодорожного, Кировского, Октябрьского, Орджоникидзевского и Чкаловского районов. С 24 по 30 сентября — в дома Верх-Исетского, Октябрьского, Чкаловского и Кировского районов.
