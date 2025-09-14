Стало известно, из-за чего объявили в розыск свердловского авторитета

Екатеринбургского авторитетного бизнесмена Александра Горбунова могли объявить в федеральный розыск по делу о вымогательстве ООО «База на Комсомольской». Такую версию URA.RU озвучили два источника, близких к следствию.
«Считается, что Горбунов якобы заставил переписать на себя эту базу. Ранее она принадлежала бывшему криминальному авторитету Михаилу Клоку», — рассказал один из собеседников агентства.
По неофициальным данным, Горбунов может находиться в Аргентине. Его адвокат от комментариев отказался. URA.RU также связалось с пресс-службой свердловского СУ СК, ответ ожидается.
Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова.
Осенью прошлого года четверым фигурантам вынесли обвинительный приговор. Ангельчев успел сбежать от суда и скрыться в Турции.
Однако источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уверяет, что сам Клок в свое время базу якобы получил незаконно. А Горбунов лишь вернул себе свой же бизнес. Подробнее об истории — в материале URA.RU.
