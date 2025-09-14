ЦИК: «ЕР» набрала 54,48% на выборах в челябинское заксобрание

Партия «Единая Россия» набрала 54,48% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Челябинской области (ЗСО) восьмого созыва после обработки 100% протоколов. Информация следует из данных ЦИК. Второе место заняла «Справедливая Россия — За правду». На третьей строчке расположилась ЛДПР.
После обработки 100% протоколов УИК «ЕР» сохранила лидерство. Партия набрала 558 948 голосов избирателей. За ней следует партия «Справедливая Россия — За правду» с результатом 13,43% (137 838 голосов). Третье место занимает ЛДПР с 9,79% (100 399 голосов).
Партия «Новые люди» получила 8,11% голосов. Она находится на четвертом месте. Последние позиции заняли КПРФ и Партия пенсионеров с результатами 5,94% и 5,69% соответственно. По итогам выборов в заксобрание Челябинской области «Единая Россия» берет 48 мандатов из 60. Выборы в ЗСО Челябинской области проходили с 12 по 14 сентября. Распределение депутатских мандатов осуществляется как по партийным спискам, так и по одномандатным округам. Подробнее о челябинских выборах — в сюжете URA.RU.
