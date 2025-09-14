«ЕР» берет 48 мандатов из 60 в челябинское заксобрание

По итогам выборов в заксобрание Челябинской области «Единая Россия» берет 48 мандатов из 60. Из них 28 мандатов по одномандатным округам, сообщил URA.RU источник.
«20 мест из 30 мы получаем по партийным спискам. На округе №20 побеждает координатор женского движения ЕР Копейска Наталья Никанорова, а не действующий депутат Дмитрий Сумин (Справедливая Россия)», — пояснил URA.RU источник.
В 2020 году «Единая Россия» получила 43 мандата на выборах в ЗСО. Из них 28 по одномандатным округам и 15 по спискам. Нынешний результат — 48 из 60 — наблюдатели оценивают, как несомненный успех челябинских единороссов, их партийного лидера, губернатора Алексея Текслера и курирующего политблок вице-губернатора Романа Воллерта.
По данным избиркома на 7:00 15 сентября, «Единую Россию» поддержало 54,55% челябинцев. Следом идет «Справедливая Россия», которая получает 13,55% голосов, ЛДПР — 9,59%, «Новые люди» — 7,91%, КПРФ — 5,98%, а «Партия пенсионеров» — 5,79%.
Выборы проходили с 12 по 14 сентября. За три дня явка составила 37,69%, включая голоса, поданные через дистанционное электронное голосование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!