Губернатор Иркутской области Кобзев переизбрался на второй срок

Кобзев набрал больше половины голосов от избирателей
Кобзев набрал больше половины голосов от избирателей Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») победил на выборах главы региона, набрав 60,79% голосов. Такие данные опубликованы на онлайн-табло Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (ЦИК РФ) после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

По данным ЦИК, на втором месте оказался Сергей Левченко (КПРФ) с 22,65% голосов. Третье место заняла Лариса Егорова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду») с 8,08%, четвертым стал Виктор Галицков (ЛДПР) — 5,82%.

Выборы губернатора Иркутской области в 2025 году привлекли особое внимание из-за противостояния действующего главы Игоря Кобзева и его предшественника Сергея Левченко. Левченко уже занимал пост губернатора с 2015 года, но не участвовал в выборах 2020 года, а в нынешней кампании вновь баллотировался. Эксперты ФоРГО отмечали, что подобная ситуация противостояния складывается впервые за многие годы.

