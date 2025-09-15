Генпрокуратура требует национализации предприятия, спонсировавшего ВСУ

Генпрокуратура требует национализации крупного оператора связи в Тамбовской области ООО «Ланта» и связанных с ним объектов недвижимости. Поводом для иска стали подозрения в финансировании ВСУ и легализации средств через подконтрольные компании.
«Генпрокуратура добивается обращения в доход государства крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области ООО „Ланта“», — пишет «Коммерсант». Владельцы «Ланты» Александр Зайцев и Александр Васильев подозреваются в материальной поддержке вооруженных и террористических формирований на Украине. Для легализации доходов, полученных от коммерческой деятельности, якобы использовался парк-отель «Берендей» и другие объекты недвижимости.
С 2022 по 2024 год через подконтрольные структуры было легализовано почти 292 млн рублей. Часть этих средств направлялась на закупку техники для ВСУ и связанных с ним формирований, признанных в России террористическими. Административный иск был инициирован лично генеральным прокурором Игорем Красновым, курирующим вопросы противодействия экстремизму. Рассмотрение дела поручено Октябрьскому районному суду города Тамбова.
После событий 2014 года в Киеве Александр и Маргарита Зайцевы поддержали новые власти Украины и введенный против России санкционный режим. Им вменяется информационное и материальное содействие участникам протестных акций, а также поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых в РФ признана экстремистской и запрещена. В 2017 году семья Зайцевых переехала в Болгарию, где участвовала в создании ассоциации For free Russia association. Эта структура занимается дискредитацией руководства и политики России за рубежом. После переезда в Болгарию Александр Зайцев передал управление ООО «Ланта» своему партнеру Александру Васильеву. Однако, контроль над финансовыми потоками сохранялся. Для вывода средств за рубеж использовались доверенные лица и криптовалютные операции. Через банк UBS Switzerland с 2022 по 2024 год было переведено более 36 млн рублей.
Помимо ООО «Ланта», Александр Зайцев владеет земельными участками и торговым центром «Апельсин» в Тамбове. Маргарита Зайцева — собственник торгового центра «Башня», складских помещений и базы отдыха «Берендей». По версии прокуратуры, именно через «Парк-Отель „Берендей“» в 2022–2024 годах была легализована значительная часть средств, полученных экстремистами.
ООО «Ланта» — один из крупнейших операторов связи в Тамбовской области, обслуживающий более 50 тысяч абонентов, в том числе предприятия оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структуры и частных лиц. Ежегодная выручка компании превышает 1,1 млрд рублей, а валовая прибыль — около 700 млн рублей.
