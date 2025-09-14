14 сентября 2025

Политолог Минченко назвал результаты выборов в Челябинской области победой команды Текслера

Избирком озвучил предварительные итоги на выборах в ЗСО Челябинской области
Итоги выборов - это доверие губернатору, уверен Минченко
Итоги выборов - это доверие губернатору, уверен Минченко Фото:
новость из сюжета
Выборы в Челябинской области 12-14 сентября 2025 года

Политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко назвал результаты выборов в Челябинской области большой победой команды губернатора Алексея Текслера. Об этом Минченко заявил журналистам. По предварительным итогам, у партии «Единая Россия» 54,48% голосов.

«Это доверие команде губернатора, доверие курсу, который он проводит. Доверие той масштабной программе развития региона, которую Текслер предложил год назад на выборах губернатора, и которую обновил по наказам избирателей в этом году», — сообщил Минченко, пишет сайт «Первый областной».

На выборах депутатов Законодательного собрания Челябинской области восьмого созыва проголосовали 999 738 жителей Челябинской области. Явка составила 39,98 %, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Предварительно голоса распределились следующим образом. По единому округу: 54,48% избирателей проголосовали за партию «Единая Россия», 13,43% — за «Справедливую Россию», 9,79% — за ЛДПР, 8,11 % — за «Новые люди». 5,94% голосов у КПРФ и 5,69% — у «Партии пенсионеров».

Из 30 одномандатных округов 28 мандатов у представителей партии «Единая Россия». Два мандата — у «Справедливой России».

В 2020 году «Единая Россия» смогла получить 43 мандата на выборах в Заксобрание. Из них 28 по одномандатным округам и 15 по спискам.

Выборы в Челябинской области проходили с 12 по 14 сентября. Жители региона выбирали новый состав парламента. Также местные выборы прошли в 39 муниципалитетах

