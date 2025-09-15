Life подсчитал, сколько «Тату» заработает на воссоединении

Группа «Тату» заработает 30 миллионов рублей на первом за долгие годы концерте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организаторы ожидают, что к дате проведения шоу будет полный аншлаг
Организаторы ожидают, что к дате проведения шоу будет полный аншлаг Фото:

Группа «Тату» заработает около 30 миллионов рублей на первом за много лет концерте в Москве. Одна из самых известных российских поп-групп начала 2000-х, готовится к воссоединению.

По данным Life, коллектив проведет свой первый за долгие годы концерт в Москве в конце октября. На сегодняшний день реализовано более половины билетов. Организаторы ожидают, что к дате проведения шоу будет полный аншлаг. Мероприятие рассчитано на четыре тысячи зрителей. Самые доступные билеты стоят пять тысяч рублей, в то время как за VIP-места фанатам придется заплатить до 30 тысяч рублей.

Солистки «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина получат за этот концерт около 15 миллионов рублей. Остальная часть выручки пойдет организаторам мероприятия. Эти средства покроют расходы на аренду площадки, оплату работы звукорежиссеров, светотехников и другого технического персонала, а также другие организационные издержки. Ранее Life также сообщал, что «Тату» готовы выступить на корпоративных мероприятиях. За такой частный концерт исполнительницы запрашивают гонорар в размере 10 миллионов рублей. В их райдер входят автомобиль представительского класса, отдельная гримерка и услуги профессионального визажиста.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа «Тату» заработает около 30 миллионов рублей на первом за много лет концерте в Москве. Одна из самых известных российских поп-групп начала 2000-х, готовится к воссоединению. По данным Life, коллектив проведет свой первый за долгие годы концерт в Москве в конце октября. На сегодняшний день реализовано более половины билетов. Организаторы ожидают, что к дате проведения шоу будет полный аншлаг. Мероприятие рассчитано на четыре тысячи зрителей. Самые доступные билеты стоят пять тысяч рублей, в то время как за VIP-места фанатам придется заплатить до 30 тысяч рублей. Солистки «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина получат за этот концерт около 15 миллионов рублей. Остальная часть выручки пойдет организаторам мероприятия. Эти средства покроют расходы на аренду площадки, оплату работы звукорежиссеров, светотехников и другого технического персонала, а также другие организационные издержки. Ранее Life также сообщал, что «Тату» готовы выступить на корпоративных мероприятиях. За такой частный концерт исполнительницы запрашивают гонорар в размере 10 миллионов рублей. В их райдер входят автомобиль представительского класса, отдельная гримерка и услуги профессионального визажиста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...