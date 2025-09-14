Мэр из ХМАО зачистил пул депутатов после конфликта с прежним созывом

Избирком ХМАО подвел итоги Единого дня голосования 14 сентября 2025 года в Мегионе. По предварительным данным, городская дума обновилась на 70%. Переизбраться на новый срок удалось только шести из 20 депутатов.
На прежних одномандатных округах сохранились два оппозиционера: коммунист Виктор Макаров (округ №6), регулярно критикующий власти за некачественное благоустройство, и Сергей Игошев (округ № 13, возглавляет спортшколу «Вымпел», где работал брат главы города Алексея Петриченко Антон). Единороссов перетасовали по избирательным округам. Главврач мегионской больницы Денис Прымха шел на предыдущие выборы от округа № 2, в этом году — от № 15. Андрей Олейник сменил округ с 18-го на соседний 19-й. Ирина Горбачева стала депутатом от округа № 3 (ранее выдвигалась от первого). В родных микрорайонах осталась только Вита Подлиповская.
Дума обновилась на 70%. Лидеру местного отделения КПРФ Надие Камаловой не удалось победить Владимира Регуша на округе № 7. Но коммунистам удалось получить второй мандат в гордуме — Максима Рыбкина на этой позиции сменил Евгений Харченко (4-й округ).
Среди народных избранников 17 единороссов, из них новых — 13. Это Максим Конобеев (округ № 1), Виктор Агашков (округ № 2), Лариса Лалаянц (№ 5), Владимир Регуш (№ 7), Оксана Князева (№ 8), Виктория Заднепровская (№ 9), Павел Дешин (№ 10), Владимир Усанов (№ 11), Дмитрий Потапенко (№ 12), Галина Иванив (16), Наталья Качур (17), Александр Курылев (18) и Елена Сидорова (20).
В думу не прошли ставленники экс-депутата думы ХМАО Халида Таги-заде Мирзоев и Абубакаров. Также дума лишилась креатуры одного из самых влиятельных мегионцев, главы «Автобана» — депутата думы ХМАО Алексея Андреева. Его помощник Сергей Благородов, выигравший довыборы в 2024-м, в этом году на выборы не пошел. Отказались выдвигать свою кандидатуру и спикер думы Анатолий Алтапов, и соратники покойного экс-мэра Олега Дейнеки — семья Курушиных. «Петриченко, как и планировал после конфликта с предыдущим созывом народных избранников, получил контроль над городской думой», — подытожил инсайдер.
