Председатель общественной палаты ХМАО раскрыла, на что жаловались наблюдатели на выборах

В ХМАО на наблюдателей от политических партий и кандидатов поступило 7 жалоб
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

В ХМАО во время выборов на наблюдателей от политических партий и самих кандидатов поступило 7 жалоб. При этом за время проведения выборов не зафиксировано ни одного нарушения избирательных прав граждан. Об этом заявила председатель общественной палаты региона Алсу Маганова на пресс-подходе, подводя итоги работы общественных наблюдателей.

«Из 498 информационных сообщений 7 сообщений были сигналами о том, что наблюдатели от политических партий и кандидатов нарушают нормы наблюдения на избирательном участке. Также были обращения в адрес председателей участковых избирательных комиссий, которые делали замечания в адрес наблюдателей. Но не общественных», — уточнила Маганова. Одно сообщение о порче ящика для голосования оказалось фейком — наблюдатель с участка оперативно предоставила видеоопровержение.

Все сигналы оперативно направлялись председателям участковых комиссий и сопровождались юридической поддержкой. В работе были задействованы 312 общественных наблюдателей от общественной палаты, а также 8 федеральных наблюдателей.

