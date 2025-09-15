Победитель Интервидения 2025 почти известен: продюсер Рудченко назвал фаворитов

Продюсер Рудченко: Китай или Корея могут стать победителями Интервидения 2025
Конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025
Конкурс песни «Интервидение» пройдет в Москве 20 сентября 2025

Победителем Интервидения-2025 с наибольшей вероятностью станет Китай или Корея. Такое мнение URA.RU высказал продюсер Павле Рудченко. Он объяснил, почему именно эти страны лидируют, и чем отличается нынешний конкурс от привычного Евровидения.

По словам эксперта, с музыкальной точки зрения вниманию зрителей стоит уделить выступления Китая и Кореи, она зададут высокий стандарт качества.

«Победителем вполне логично будет Китай или Корея. Вероятнее всего, одна из этих стран примет следующий конкурс», — отметил Рудченко.

Выступления будут качественными не только с точки зрения музыки, но и с точки зрения шоу. Это касается и визуальной подачи, и эмоциональной составляющей, которая в современном конкурсе играет огромную роль. Но победитель, уверен эксперт, — это лишь часть общей картины. В первую очередь конкурс демонстрирует политическую и культурную игру.

«Участие разных стран, включая США, показывает соблюдение дипломатических отношений. Культура и индустрия развлечений — это определенная мягкая сила для этих взаимоотношений», — подчеркнул продюсер.

Сам конкурс проходит по аналогии с Евровидением, собирая участников из Азии, Европы, Америки и других регионов. В 2025 году подтвердили участие 19 стран, включая Китай, Сербию, Индию, Египет, США, Белоруссию и Россию. По словам Рудченко, важно наблюдать за тем, как участие этих стран влияет на международные отношения, а не только на музыкальный результат.

Эксперт обратил внимание на ситуацию в Европе. «Европа дрейфует со своим Евровидением и начинает проявлять определенные волнения в отношении Израиля. Многие страны осуждают его и пытаются повлиять через конкурс. Интервидение здесь создает альтернативную платформу для других континентальных интересов», — пояснил он.

