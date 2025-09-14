14 сентября 2025

Власти упразднили еще две деревни на севере Пермского края

На севере Пермского края края упразднены две деревни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В деревне Шумино уже давно не осталось жителей
В деревне Шумино уже давно не осталось жителей Фото:

В Гайнском округе Пермского края упразднены две деревни: Шумино и Краснояры. Это следует из документов, которые размещены на сайте окружной администрации. Соответствующее решение приняли депутаты думы муниципалитета.

«Дума Гайнского муниципального округа Пермского края решает: Выразить согласие на упразднение деревни Шумино, деревни Краснояры Гайнского муниципального округа», — сказано в документах. Они направлены главе округа Елизавете Шалгинских для внесения в краевое законодательное собрание «предложения по изменению административно-территориального устройства Пермского края».

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, в деревне Краснояры проживало четыре человека, а в Шумино никто не проживал. В 2023 году в Гайнском округе была ликвидирована деревня Шипицыно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гайнском округе Пермского края упразднены две деревни: Шумино и Краснояры. Это следует из документов, которые размещены на сайте окружной администрации. Соответствующее решение приняли депутаты думы муниципалитета. «Дума Гайнского муниципального округа Пермского края решает: Выразить согласие на упразднение деревни Шумино, деревни Краснояры Гайнского муниципального округа», — сказано в документах. Они направлены главе округа Елизавете Шалгинских для внесения в краевое законодательное собрание «предложения по изменению административно-территориального устройства Пермского края». По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, в деревне Краснояры проживало четыре человека, а в Шумино никто не проживал. В 2023 году в Гайнском округе была ликвидирована деревня Шипицыно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...