Власти упразднили еще две деревни на севере Пермского края

В Гайнском округе Пермского края упразднены две деревни: Шумино и Краснояры. Это следует из документов, которые размещены на сайте окружной администрации. Соответствующее решение приняли депутаты думы муниципалитета.
«Дума Гайнского муниципального округа Пермского края решает: Выразить согласие на упразднение деревни Шумино, деревни Краснояры Гайнского муниципального округа», — сказано в документах. Они направлены главе округа Елизавете Шалгинских для внесения в краевое законодательное собрание «предложения по изменению административно-территориального устройства Пермского края».
По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году, в деревне Краснояры проживало четыре человека, а в Шумино никто не проживал. В 2023 году в Гайнском округе была ликвидирована деревня Шипицыно.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!