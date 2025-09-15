FT: Китай перекрыл экспорт стратегического металла, ракеты и дроны под угрозой

Ограничения Китая на экспорт германия для западных стран, который используется в производстве электроники и военной техники, привели к рекордному росту цен на металл. Об этом сообщает Financial Times (FT).
«Ограничения Китая на экспорт германия — металла, имеющего решающее значение для оборонной промышленности, — привели к „отчаянному“ дефициту поставок. И подтолкнули цены к самому высокому уровню по меньшей мере за 14 лет», — сказано в материале. Он опубликован на сайте FT.
По информации аналитического агентства Fastmarkets, стоимость германия увеличилась до почти 5000 долларов за килограмм, что существенно превышает цену, зафиксированную в начале 2023 года — тогда она составляла немного более 1000 долларов. В сентябре текущего года отмечен рекордный уровень цен на этот металл за весь период мониторинга Fastmarkets с 2011 года.
Германий является важнейшим элементом при изготовлении тепловизионных устройств, находящих широкое применение в вооруженных силах, в том числе на реактивных истребителях. При этом основная часть добычи и производства германия сосредоточена в Китае, что приводит к ограниченной доступности этого ресурса для большинства предприятий.
Введение Китаем экспортных ограничений уже стало причиной сбоев в поставках для глобальной автомобильной промышленности и ряда высокотехнологичных секторов. По данным за июнь 2025 года, объем экспорта магнитов из КНР снизился на 38% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Представители западных компаний отмечают, что сроки рассмотрения заявок на импорт увеличились, а контроль со стороны китайских регулирующих органов за крупными поставками был существенно усилен.
