Украина с временем вынуждена будет снижать возрастной порог мобилизации вплоть до привлечения к военной службе граждан в возрасте 15 лет. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Как он отметил, за последнее время значительно изменилось качество мобилизованных в Киеве. Сейчас к подготовленным военнослужащим украинские власти относят лиц, проходивших лишь 42-дневную подготовку перед отправкой на передовую. Других ресурсов у Киева не осталось, в связи с чем были существенно снижены требования к состоянию здоровья и возрасту новобранцев. При этом, как подчеркнул Мирошник, вопрос о мотивации или желании служить среди граждан страны теперь практически не поднимается. Он считает, что человеческие ресурсы стали для Украины единственным аргументом во взаимодействии с западными странами, поскольку финансовую и военную поддержку предоставляют именно они, а сам Киев способен предложить лишь "живую силу".
"Нынешний режим будет высасывать эту силу из своего общества максимально, до железки, до последнего, то есть любых — кривых, косых, больных. Постепенно понижая планку, они дойдут до 15-х, потому что сейчас постепенно, по мере исчерпания каждой из возрастных категорий, они будут понижать эту планку. И это процесс неизбежный, сколько бы ни "хайповал" (президент Украины Владимир — прим. URA.RU) Зеленский, сколько бы ни делал он заявлений о том, что он молодежь не пустит, еще что-то не сделает", — заявил Мирошник для ТАСС.
Он также отметил, что Зеленский продолжит конфликт под влиянием западных партнеров. Для украинского руководства подобное стало неизбежностью, а единственным возможным "платежным средством" остаются жизни граждан страны. Родион Мирошник добавил, что Владимир Зеленский полностью задействует этот ресурс вне зависимости от риторики, которую он использует для внутренней аудитории.
Ранее источники среди российских совиков сообщили, что на Украине началась масштабная подготовка к мобилизации женщин для службы в армии. Так, в бригадах ВСУ в рамках этого начали вводить новые должности — советников командиров по вопросам гендерного равенства.
