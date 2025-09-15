Путин отметил необходимость новых подходов в сфере охраны труда

Президент России Владимир Путин 15 сентября обратился с приветствием к участникам X Всероссийской недели охраны труда, которая проходит в эти дни в Сочи. Глава государства подчеркнул значимость внедрения новых подходов к вопросам безопасности сотрудников в условиях стремительного развития экономики и появления современных технологий.
«Сегодня, в условиях динамичного развития экономики, внедрения современных технологий, формирования отраслей будущего и создания качественно новых рабочих мест, вопросы охраны труда требуют новаторских подходов», — сказал Путин. Текст приветственного слова опубликован на сайте Кремля.
Президент России подчеркнул, что успех данных мероприятий напрямую влияет на уровень благосостояния работников и их семей, а также на состояние здоровья и продолжительность жизни граждан. Путин заявил, что совместная задача государства и бизнеса заключается в дальнейшем развитии принципов и базовых элементов культуры охраны труда.
Российский лидер также рассказал, что встречи на Всероссийской неделе охраны труда собирают на одной площадке представителей власти, деловых кругов, экспертов и специалистов по безопасности труда. По его словам, в этом году участники обсудят многие вопросы: как улучшить законы по охране труда, как сделать государственный контроль эффективнее, как предотвратить профессиональные болезни и лучше защищать работников, чья работа опасна для здоровья. Также планируется обменяться опытом и предложить новые решения существующих проблем.
«Уверен, что ваши предложения обязательно будут востребованы, станут вкладом в достижение национальных целей развития в экономике, демографии, социальной сфере. Желаю вам успехов», — добавил в заключении глава государства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.