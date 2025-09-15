В Перми закрылось кафе с индийской и арабской кухней

Ресторатор из Египта Мохамед Али закрыл свое заведение «Али falafel» на улице Екатерининской, 62. Причиной стала смена собственника здания.
«В центре Перми закрылось кафе индийской и арабской кухни „Али falafel“ на улице Екатерининская, 62. Последним днем работы стало прошлое воскресенье, 14 сентября», — пишет «Текст» со ссылкой на Мохамеда Али. Уточняется, что сейчас ресторатор ищет новое помещение.
Кафе «Али falafel» является первым заведением, которое предложило пермякам попробовать фалафель — блюдо из нута и специй в тонкой лепешке. В 2015 году Мохамед Али открыл первую точку на улице Ленина рядом с рестораном «Живаго». Потом кафе несколько раз меняло локацию. Оно было в «Старокирпичном переулке», на «Рынке еды» в бизнес-центре «Ленком» и в других помещениях. Также блюда «Али falafel» часто предлагали гостям разных фестивалей.
