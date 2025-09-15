Мэр Красноярска, пойманный на взятке, подал в отставку

Глава Красноярска Владислав Логинов, которому предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере, подал прошение об отставке. Вопрос о его уходе с должности будет рассмотрен 16 сентября. Об этом сообщили в городском совете.
«Да, все верно, соответствующий проект постановления внесён на завтрашнюю сессию», — указано в сообщении. Его приводит РИА Новости.
Логинов был задержан 9 июня. Следствие установило, что в 2018—2024 годах Логинов, когда находился на должности первого заместителя и мэра Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на земельном участке. Об этом сообщали RT.
