На экс-главу екатеринбургского «Гортранса» завели новое дело

На бывшего руководителя екатеринбургского «Гортранса» Сергея Нугаева, обвиненного в коррупции, завели второе уголовное дело — по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом рассказали в Счетной палате города.
«По итогам совместной работы с органами прокуратуры и предварительного следствия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЕМУП „Городской транспорт“ Сергея Нугаева по части 1 статьи 285 УК РФ», — пояснили в СП. Там же добавили, что их аудиторы выявили целый ряд нарушений в работе «Гортранса» при распоряжении имуществом, осуществлении закупок, ведении бухгалтерского учета.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к адвокату Нугаева. Ответ будет опубликован, как только появится.
На данный момент Нугаев находится под домашним арестом до 28 октября. Его задержали в середине февраля. Силовики ворвались в его рабочий кабинет и вывели из здания. Позже ему предъявили обвинение в получении 160 тысяч рублей в качестве взятки. По версии следствия, деньги ему якобы передал глава «Спецатомремсервиса» («САРС», занимается ремонтом автобусов) Евгений Пильников.
Нугаев вину отрицает. По словам источника URA.RU, дело строится на показаниях неких свидетелей. После ареста новым главой «Гортранса» стал главный инженер Михаил Щипанов. Все, что известно об уголовном деле, — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!