Паслера официально признали свердловским губернатором

В облизбиркоме состоялось заседание по признанию выборов состоявшимися
В облизбиркоме состоялось заседание по признанию выборов состоявшимися
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Избирательная комиссия Свердловской области признала досрочные выборы губернатора состоявшимися, а Дениса Паслера, набравшего 61,30% голосов, официально избранным на должность главы региона. Заседание прошло в режиме ВКС, трансляция велась на официальной странице комиссии в соцсети «ВКонтакте». 

Постановление избиркома о результатах выборов теперь будет опубликовано на сайте, в «Областной газете», направлено в ЦИК России, в заксобрание области, зарегистрированным кандидатам. Также были подведены окончательные итоги по числу проголосовавших. Кандидатуру Паслера («Единая Россия») поддержали 805 868 тысяч свердловчан (61,30%). За Александра Ивачева (КПРФ) проголосовали 200 410 тысяч (15,25%), за Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — За правду») — 16 399 тысяч (12,66%), за Александра Каптюга (ЛДПР)— 80 084 тысяч (6,09%) и за Ранта Краева («Новые люди») — 35 811 тысяч (2,72%).

Чтобы завершить процедуру избрания, облизбирком должен провести два заседания. Первое состоялось 15 сентября. Второе назначено на 16 сентября, 10:00. Досрочные выборы губернатора прошли с 12 по 14 сентября. Явка составила 39,9%. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU. 

