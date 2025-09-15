В Перми на Парковом власти построят бассейн по механизму КРТ

В микрорайоне Парковый в Перми планируют построить новый бассейн. Возвести спортобъект краевые власти хотят по механизму комплексного развития территорий (КРТ), об этом сказано на сайте минимущества Пермского края.
«Благодаря механизму КРТ в микрорайоне Парковый расселят два аварийных дома и появится бассейн. Также в границах территорий, расположенных по улице Подлесная, появится жилье, улично-дорожная сеть, благоустройство территории», — сообщили в пресс-службе краевого минимущества.
Уточняется, что под реновацию попадет участок площадью 3,3 гектара. В 2025 году власти планируют провести аукцион, на котором выберут застройщика. Девелоперу предстоит построить бассейн, спортивную площадку и новое жилье в течение семи лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!