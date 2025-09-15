Путин в прямом эфире обратился к Роспотребнадзору

Путин: Российская система санитарного контроля — одна из самых передовых в мире
Сотрудники службы ежедневно оценивают качество окружающей среды
Сотрудники службы ежедневно оценивают качество окружающей среды Фото:

В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля, признанная одной из самых передовых в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Президент обратился к сотрудникам Роспотребнадзора и поздравил их с профессиональным праздником — Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы. «В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире, и, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться», — сказал Путин в прямом эфире «России-24».

Президент особо отметил ключевые принципы работы Роспотребнадзора — профилактику и предупреждение рисков. Сотрудники службы ежедневно оценивают качество окружающей среды, воды, воздуха, продуктов питания. Эта работа зачастую остается незаметной для широкой общественности, но имеет огромное значение для безопасности и здоровья граждан. Путин отметил, что сотрудники Роспотребнадзора ведут востребованные научные исследования, внедряют современные методы мониторинга и прогнозирования развития эпидемий.

