Путин в прямом эфире обратился к Роспотребнадзору

В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля, признанная одной из самых передовых в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Президент обратился к сотрудникам Роспотребнадзора и поздравил их с профессиональным праздником — Днем образования государственной санитарно-эпидемиологической службы. «В России создана уникальная система санитарного и эпидемиологического контроля. Сегодня она признана одной из самых передовых в мире, и, что принципиально важно, она продолжает динамично развиваться», — сказал Путин в прямом эфире «России-24».
Президент особо отметил ключевые принципы работы Роспотребнадзора — профилактику и предупреждение рисков. Сотрудники службы ежедневно оценивают качество окружающей среды, воды, воздуха, продуктов питания. Эта работа зачастую остается незаметной для широкой общественности, но имеет огромное значение для безопасности и здоровья граждан. Путин отметил, что сотрудники Роспотребнадзора ведут востребованные научные исследования, внедряют современные методы мониторинга и прогнозирования развития эпидемий.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.