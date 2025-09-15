Принято решение об отстреле медведя, разрывшего могилу на кладбище в Златоусте

Инспекторы челябинского минэко выехали на кладбище, где медведь разрыл могилу
В Златоусте отстрелят медведя, который разрыл могилу
В Златоусте отстрелят медведя, который разрыл могилу

В Челябинской области принято решение об отстреле медведя, который разрыл могилу на кладбище в Златоусте и пообедал останками. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии региона. При этом в администрации Златоустовского городского округа опровергли подлинность видео, разосланного ранее реготделением Народного фронта.

«По данной ситуации охотинспекторы Минэкологии оперативно выехали на место для уточнения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции. На текущий момент принято решение о регулировании численности в отношении именно этого медведя», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства экологии Челябинской области. Ситуация находится под контролем, заверили в ведомстве. 

В администрации Златоустовского городского округа опровергли подлинность видео, на котором показано, как медведь разрывает могилу и питается останками человека. «Видео было проанализировано специалистами, ответственными за благоустройство и содержание мест захоронения. Установлено, что видеосъемка произведена не на территории Златоустовского городского округа», — сообщили в пресс-службе мэрии. 

Но там подтвердили, что в районе Уреньги был замечен медведь. «Лесники, экологи и охотники уже принимают все необходимые меры к поимке животного. Ночью проходят дежурства со служебными собаками», — добавили в администрации. 

Медведь разрыл могилу на кладбище в Златоусте и пообедал останками человека, сообщил ранее эксперт Народного фронта, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян. Люди оставляют печенье и конфеты, что приманивает медведей. «Но тут мы видим кадры еще страшнее, что выкопана могила», — добавил Даллакян. 

