Принято решение об отстреле медведя, разрывшего могилу на кладбище в Златоусте

В Челябинской области принято решение об отстреле медведя, который разрыл могилу на кладбище в Златоусте и пообедал останками. Об этом URA.RU сообщили в министерстве экологии региона. При этом в администрации Златоустовского городского округа опровергли подлинность видео, разосланного ранее реготделением Народного фронта.
«По данной ситуации охотинспекторы Минэкологии оперативно выехали на место для уточнения всех обстоятельств совместно с сотрудниками полиции. На текущий момент принято решение о регулировании численности в отношении именно этого медведя», — сообщили URA.RU в пресс-службе министерства экологии Челябинской области. Ситуация находится под контролем, заверили в ведомстве.
В администрации Златоустовского городского округа опровергли подлинность видео, на котором показано, как медведь разрывает могилу и питается останками человека. «Видео было проанализировано специалистами, ответственными за благоустройство и содержание мест захоронения. Установлено, что видеосъемка произведена не на территории Златоустовского городского округа», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Но там подтвердили, что в районе Уреньги был замечен медведь. «Лесники, экологи и охотники уже принимают все необходимые меры к поимке животного. Ночью проходят дежурства со служебными собаками», — добавили в администрации.
Медведь разрыл могилу на кладбище в Златоусте и пообедал останками человека, сообщил ранее эксперт Народного фронта, зоозащитник и ветеринарный врач Карен Даллакян. Люди оставляют печенье и конфеты, что приманивает медведей. «Но тут мы видим кадры еще страшнее, что выкопана могила», — добавил Даллакян.
