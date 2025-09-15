Нефтяник из ХМАО отстоял свою невиновность в ЧП на месторождении, где потерял зрение

Вахтовик из Нижневартовска (ХМАО) судился с Иркутской нефтяной компанией, чтобы доказать свою невиновность в аварии, произошедшей на месторождении. Нефтяник сам пострадал в ЧП: отлетевший вентиль чуть не лишил его глаза. Он доказал в суде вину работодателя, говорится в документах суда ХМАО, с которыми ознакомилось URA.RU.
«Суд ХМАО рассмотрел гражданское дело по иску оператора по добыче нефти и газа к ООО „Иркутская нефтяная компания“ о признании отдельных пунктов акта о несчастном случае на производстве незаконными, возложении обязанности провести расследование несчастного случая на производстве. Причинами несчастного случая на производстве послужило несоблюдение со стороны работодателя всех условий охраны труда. Суд посчитал требования обоснованными и подлежащими удовлетворению», — указано в решении суда.
Нижневартовский нефтяник трудился оператором на Ярактинском месторождении в Иркутской области. Во время вахты он регулировал штуцер под давлением. Внезапно вентиль сорвало, деталь вырвалась и ударила его в лицо. Рабочий получил тяжелую травму глаза и ослеп. Лишь после сложной операции зрение вернулось.
После происшествия компания провела внутреннее расследование. В акте о несчастном случае записали, что виноват сам работник: якобы он нарушил трудовой распорядок, использовал инструмент не по назначению и неправильно регулировал оборудование. С этим мужчина не согласился и обратился в суд. Он доказал, что причиной ЧП стало неисправное оборудование и опасные условия для работы.
Суд встал на сторону рабочего. Он установил, что в компании не проводили инструктаж перед опасными работами, в журнале заданий не было подписи пострадавшего, а необходимый инструмент ему не выдали. К тому же штуцер был закрыт теплоизоляцией и оцинковкой, из-за чего рабочий не мог проверить его состояние. В итоге суд признал: ответственность за несчастный случай лежит не на нефтянике, а на работодателе, который не обеспечил безопасные условия труда.
URA.RU направило запросы в Иркутскую нефтяную компанию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО месторождении погиб бурильщик. Он сорвался с высоты шести метров и от травм умер в больнице.
