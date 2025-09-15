В ХМАО состав дум после выборов обновился наполовину

«Единая Россия» заняла 91 из 98 мандатов на выборах в Югре
«Единая Россия» заняла 91 из 98 мандатов на выборах в Югре
новость из сюжета
Единый день голосования в ХМАО — 2025

В Югре «Единая Россия» заняла 91 из 98 мандатов на выборах в органы местного самоуправления. При этом в пяти муниципалитетах состав дум обновился почти на 50%, сообщил спикер окружного парламента Борис Хохряков.

«Состав депутатов в думах Мегиона, Радужного, Покачей, Белоярского района и Советского обновился на 49,39%», — отметил он. По данным избиркома, явка составила 34,21% — на 2,3% выше, чем в 2020 году. Самой высокой активностью отличился Белоярский район, где проголосовали более 73% избирателей.

Все семь глав муниципалитетов избраны от «Единой России». В представительных органах распределение мандатов следующее: 83 — у «Единой России», 4 — у КПРФ, 2 — у Партии пенсионеров, по одному — у ЛДПР и самовыдвиженца. Среди победителей — участник СВО Евгений Белослудцев, возглавивший поселение Мулымья.

