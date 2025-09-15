Челябинское правительство судится с казначейством из-за 59 миллионов на глэмпинг

Правительство Челябинской области судится с федеральным казначейством по региону из-за 59,652 млн рублей на глэмпинги. Как URA.RU заявили в пресс-службе челябинского арбитража, предварительное судебное заседание состоится 13 октября.
«Правительство области обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением. Просит признать недействительным требование о принятии мер к возврату субсидии в сумме 59,652 млн рублей», — пояснили URA.RU в суде.
Средства выделялись на поддержку инвестпроекта по созданию модульных некапитальных средств размещения. Деньги выделял Центр проектного развития территорий и туризма региона. Гранты предусматривались компаниям, предпринимателям и физлицам в декабре 2023 года. Теперь власти оспорили представление, вынесенное в июле.
Главное управление координации развития туризма региона направило в суд серию исков. Их предметом стало требование вернуть в бюджет средства, которые бизнес получил на строительство средств размещения.
