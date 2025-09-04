Челябинские власти взыскивают со свердловского бизнесмена 44 миллиона на туризм

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области взыскивает 44 млн рублей со свердловского бизнесмена Сергея Плешкова. Как следует из материалов суда, средства выделялись в качестве субсидии.
«Заявление Главного управления координации развития туризма в Челябинской области принять, возбудить производство по делу. Назначить предварительное судебное заседание арбитражного суда», — отмечено в определении суда, которым располагает URA.RU.
Подробности по иску отсутствуют. По информации базы СБИС, основным видом бизнеса Плешкова является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.
Согласно постановлению правительства региона, туристическое управление выделяет субсидии на разные цели. Среди них есть траты на создание кемпингов, обустройство пляжей и причалов, разработку турмаршрутов. Выдаются средства юрлицам и предпринимателям. В июле на сайте управления также обозначалось, что субсидии на развитие инфраструктуры туризма могут составить до половины понесенных бизнесом затрат.
Это не единственный иск. В августе управление направило в суд несколько заявлений на разные суммы.
При подготовке материала URA.RU направило запросы для получения комментариев от обеих сторон спора. В случае поступления ответов они будут опубликованы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.