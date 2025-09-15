Судьбы мэров-аутсайдеров на выборах свердловского губернатора подвесили

Мэры свердловских муниципалитетов, давшие низкий уровень поддержки основному кандидату на выборах главы региона, не понимают, чего ждать. Как рассказали URA.RU сразу несколько источников, ни до голосования, ни после никаких ультиматумов градоначальникам не поступало.
Для сравнения, по итогам прошлых избирательных кампаний пятерка «двоечников» в течение года как правило уходила в отставку. В этот же раз мэрам перед выборами угроз не поступало. «Разбор полетов будет после инаугурации [нового губернатора 16 сентября]. Выводы, определенно, сделаны», — поделился источник, близкий к губернаторской резиденции.
Как ранее сообщало URA.RU, на выборах губернатора, которые проходили 12-14 сентября, врио губернатора Денис Паслер («Единая Россия») победил с 61,3% голосов. Явка составила 39,9% — таких показателей в Свердловской области не было с 1999 года.
В списке аутсайдеров по «качеству» голосования мэры Михаил Конев (Красноуфимск) — 49%, Константин Поспелов (Полевской) — 49,8%, Игорь Кабец (Первоуральск) — 52,77%, Александр Берчук (Невьянск) — 54,09% и Вячеслав Тюменцев (Новоуральск) — 54,23%. Помимо Паслера в губернаторской гонке участвовали депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!