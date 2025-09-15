Россиянам станет сложнее посещать Европу

Если в 2019 году россияне получили около четырех миллионов шенгенских виз, то к 2024 году этот показатель уменьшился почти в восемь раз — до 541 тысячи. Об этом сообщил официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.
«Это значительное общее сокращение с 2019 по 2024 год с четырех миллионов до примерно 500 тысяч виз», — сказал Ламмерт, передает РИА Новости. Резкое сокращение выдачи шенгенских виз связано с политическими решениями Евросоюза, принятыми после 2022 года. Тогда ЕС в одностороннем порядке отменил соглашение о визах с Россией, что стало одной из первых мер в ответ на события в Украине.
По информации портала Euractiv, ряд стран ЕС с жесткой позицией в отношении России выступают за введение полного запрета на въезд российских туристов на территорию Шенгенской зоны. Ламмерт отметил, что Еврокомиссия работает над новой визовой стратегией в отношении российских граждан. Ожидается, что соответствующие предложения будут представлены к концу 2025 года. При этом представитель ЕК не стал комментировать, обсуждается ли ужесточение визовых ограничений в рамках 19-го пакета антироссийских санкций.
Российская сторона не оставляет без внимания возможные новые ограничения со стороны ЕС. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия даст адекватный ответ, если Евросоюз примет решение ограничить передвижение российских дипломатов. Власти РФ неоднократно подчеркивали, что страна способна справиться с санкционным давлением, оказываемым Западом.
Ранее генеральное консульство Испании в Москве с 13 сентября временно остановило прием заявлений на оформление виз для граждан России. Подача документов приостановлена по техническим причинам и возобновится лишь после отдельного уведомления.
