Консульство Испании в Москве приостановило прием заявок на визы от россиян. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявления на визы
Генконсульство Испании в Москве перестало принимать заявления на визы Фото:

Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на выдачу виз россиянам с 13 сентября. Об этом сообщает визовый центр BLS. В опубликованном обращении указывается, что прием документов приостановлен до дальнейшего уведомления по техническим причинам.

«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на сайте визового центра.

По данным центра, все поданные ранее заявки будут обработаны в обычном порядке. Однако новые документы временно не принимаются.

Ранее Испания оставалась одной из немногих стран Евросоюза, продолжавших выдавать шенгенские визы россиянам без существенных ограничений. Помимо Испании, к странам с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгена относились также Италия, Франция и Греция. Подать документы можно было не ранее чем за шесть месяцев и не позднее 15 дней до поездки. Срок рассмотрения составлял от 15 до 45 дней, а для получения визы требовалось собрать пакет документов, включающий загранпаспорт, фотографии, заполненную анкету, бронь билетов и жилья, страховку и подтверждение финансовой состоятельности.

Испания перестала выдавать визы россиянам
Испания перестала выдавать визы россиянам
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на выдачу виз россиянам с 13 сентября. Об этом сообщает визовый центр BLS. В опубликованном обращении указывается, что прием документов приостановлен до дальнейшего уведомления по техническим причинам. «Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на сайте визового центра. По данным центра, все поданные ранее заявки будут обработаны в обычном порядке. Однако новые документы временно не принимаются. Ранее Испания оставалась одной из немногих стран Евросоюза, продолжавших выдавать шенгенские визы россиянам без существенных ограничений. Помимо Испании, к странам с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгена относились также Италия, Франция и Греция. Подать документы можно было не ранее чем за шесть месяцев и не позднее 15 дней до поездки. Срок рассмотрения составлял от 15 до 45 дней, а для получения визы требовалось собрать пакет документов, включающий загранпаспорт, фотографии, заполненную анкету, бронь билетов и жилья, страховку и подтверждение финансовой состоятельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...