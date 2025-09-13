Генеральное консульство Испании в Москве временно прекратило прием заявлений на выдачу виз россиянам с 13 сентября. Об этом сообщает визовый центр BLS. В опубликованном обращении указывается, что прием документов приостановлен до дальнейшего уведомления по техническим причинам.
«Уважаемые заявители! Обращаем ваше внимание, что по техническим причинам генеральное консульство Испании в Москве не будет принимать заявления до дальнейшего уведомления. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится в сообщении на сайте визового центра.
По данным центра, все поданные ранее заявки будут обработаны в обычном порядке. Однако новые документы временно не принимаются.
Ранее Испания оставалась одной из немногих стран Евросоюза, продолжавших выдавать шенгенские визы россиянам без существенных ограничений. Помимо Испании, к странам с наиболее лояльным подходом к выдаче шенгена относились также Италия, Франция и Греция. Подать документы можно было не ранее чем за шесть месяцев и не позднее 15 дней до поездки. Срок рассмотрения составлял от 15 до 45 дней, а для получения визы требовалось собрать пакет документов, включающий загранпаспорт, фотографии, заполненную анкету, бронь билетов и жилья, страховку и подтверждение финансовой состоятельности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.