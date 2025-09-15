В думе города ХМАО задумались о появлении новой фракции

«Партия пенсионеров» забрала два мандата на выборах в Радужном
В думе Радужного (ХМАО) задумались о появлении новой фракции. В случае успеха, впервые за всю историю города это будет объединение «Партии пенсионеров». Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона.

«К депутату Юрию Анохину, работавшему в предыдущем созыве и переизбравшемуся на новый срок, добавился его коллега Юрий Харченко. Они могут объединиться и создать фракцию», — поясняет инсайдер.

«Пенсионеры» штурмовали гордуму вдевятером, но только двоим удалось одолеть единороссов. При этом, Анохин смог обойти соперника всего на 5 голосов. Остальные 18 мест — за «Единой Россией», включая мандат участника СВО, юриста Александра Топчиенко. Однако мечты о фракции разбились о суровую действительность — по регламенту в ней должно быть не менее трех депутатов.

Ранее URA.RU писало о том, что окружной избирком ХМАО подвел итоги Единого дня голосования. Общая явка на выборах 14 сентября 2025 года составила 34,14% (43 698) избирателей.

