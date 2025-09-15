Нарколог ясно объяснил, как слабый и крепкий алкоголь влияют на мозг

Крепкий и слабый алкоголь оказывают на мозг человека одинаково опасное воздействие, независимо от их крепости. Об этом сообщил врач-психиатр, нарколог высшей категории Алексей Казанцев.
«Для мозга все равно, крепкий алкоголь или легкий. То есть, если выпиваешь несколько литров того же пива или вина, это уже риск», — пояснил Казанцев. Об этом он заявил в беседе с радиостанцией «Радио 1».
Он отметил, что в современном обществе алкоголь не выполняет функцию психоактивного вещества, а напротив — притупляет сознание и блокирует работу префронтальной коры головного мозга. В результате человек становится заторможенным или засыпает.
По словам врача, особенно важно это учитывать молодежи, которая должна сохранять высокую активность и продуктивность. Алкогольное опьянение приводит к снижению работоспособности, что не соответствует жизненным потребностям молодых людей. Для людей старшего возраста алкоголь часто становится «социально приемлемым наркотиком», который помогает расслабиться и отключиться от повседневных забот, воздействуя на центральную нервную систему.
Казанцев также отметил, что потеря количественного контроля над употреблением алкоголя может привести к тяжелым последствиям. После этого у человека формируется так называемая био-социо-духовная пустота, которая сопровождается разрушением организма и снижением качества жизни. Специалист призвал относиться к употреблению алкоголя с максимальной осторожностью и помнить об опасности даже небольших доз любого алкогольного напитка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.