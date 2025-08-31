Покажите ваше лицо: в России запустят посадку в поезд по биометрии

Правительство России с 1 сентября 2025 года официально разрешит использование биометрических данных при покупке билетов и посадке на поезда дальнего следования. Технология будет испытана на одном из действующих маршрутов, после чего будет принято решение о ее следующем использовании.
«Посадка в поезд по биометрии — это дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе», — передает ТАСС, ссылаясь на документ. Теперь при оформлении проездного документа на поезд дальнего следования появится возможность идентификации пассажира по биометрии при наличии перевозчика технической возможности. В РЖД уточнили, что совместно с Минцифры и Минтрансом продолжают дорабатывать технологию и регламент использования биометрии на транспорте. .
Ранее РЖД представили новые вагоны класса СВ. В них предусмотрены увеличенные полки, мультимедийные экраны и утюги. Также РЖД анонсировали высокоскоростной поезд, управляемый искусственным интеллектом.
