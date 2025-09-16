Минимум восемь человек погибли при ударе Израиля по жилому дому в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Израиле из-за авиаудара пострадало более 50 человек
В Израиле из-за авиаудара пострадало более 50 человек Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Не менее восьми человек погибли и свыше 50 получили ранения из-за авиаудара Израиля по жилому дому в районе к северу от города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек», — сказано в сообщении. Новость опубликована телеканалом Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.

Ранее Израильские вооруженные силы приступили к проведению масштабной наземной операции на территории сектора Газа, сопровождаемой интенсивными ударами с воздуха. Операция объявлена с целью полного уничтожения движения ХАМАС. Решение о ее начале было принято несмотря на предупреждения военных и представителей спецслужб о серьезных угрозах для жизни заложников и гражданского населения. Более подробная информация — в трансляции URA.RU.

Конфликт между Израилем и движением ХАМАС обострился после нападения палестинской группировки на территорию Израиля, произошедшего 7 октября 2023 года. С этого момента ВС Израиля поэтапно расширяли военную операцию в секторе Газа, установив контроль над его пригородами. В дальнейшем израильская сторона заявила о планах полного установления контроля над городом с последующей передачей управления новому гражданскому органу власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Не менее восьми человек погибли и свыше 50 получили ранения из-за авиаудара Израиля по жилому дому в районе к северу от города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera. «Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек», — сказано в сообщении. Новость опубликована телеканалом Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники. Ранее Израильские вооруженные силы приступили к проведению масштабной наземной операции на территории сектора Газа, сопровождаемой интенсивными ударами с воздуха. Операция объявлена с целью полного уничтожения движения ХАМАС. Решение о ее начале было принято несмотря на предупреждения военных и представителей спецслужб о серьезных угрозах для жизни заложников и гражданского населения. Более подробная информация — в трансляции URA.RU. Конфликт между Израилем и движением ХАМАС обострился после нападения палестинской группировки на территорию Израиля, произошедшего 7 октября 2023 года. С этого момента ВС Израиля поэтапно расширяли военную операцию в секторе Газа, установив контроль над его пригородами. В дальнейшем израильская сторона заявила о планах полного установления контроля над городом с последующей передачей управления новому гражданскому органу власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...