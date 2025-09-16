Минимум восемь человек погибли при ударе Израиля по жилому дому в Газе

Не менее восьми человек погибли и свыше 50 получили ранения из-за авиаудара Израиля по жилому дому в районе к северу от города Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
«Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек», — сказано в сообщении. Новость опубликована телеканалом Al Jazeera со ссылкой на медицинские источники.
Ранее Израильские вооруженные силы приступили к проведению масштабной наземной операции на территории сектора Газа, сопровождаемой интенсивными ударами с воздуха. Операция объявлена с целью полного уничтожения движения ХАМАС. Решение о ее начале было принято несмотря на предупреждения военных и представителей спецслужб о серьезных угрозах для жизни заложников и гражданского населения. Более подробная информация — в трансляции URA.RU.
Конфликт между Израилем и движением ХАМАС обострился после нападения палестинской группировки на территорию Израиля, произошедшего 7 октября 2023 года. С этого момента ВС Израиля поэтапно расширяли военную операцию в секторе Газа, установив контроль над его пригородами. В дальнейшем израильская сторона заявила о планах полного установления контроля над городом с последующей передачей управления новому гражданскому органу власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.