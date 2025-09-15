Праздничные мероприятия в День города в Челябинске посетили 125 тысяч человек

Праздничные мероприятия по случаю Дня города в Челябинске посетили 125 тысяч человек. Наибольшее количество горожан пришли на вечерний фейерверк, заявил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«Праздничные мероприятия прошли без нарушений. По данным полиции, 125 тысяч человек посетили День города в Челябинске. Больше всего горожан пришли на праздничный фейерверк», — сообщил Авдеев во время аппаратного совещания в мэрии, передает корреспондент URA.RU.
Глава Челябинска Алексей Лошкин отметил, что для проведения Дня города и предотвращения возможных ЧП были затрачены большие усилия. «Я понимаю, какие усилия были приложены для этого. Хотел бы поблагодарить всех причастных за грамотную, правильную организацию данного мероприятия. И отдельно, конечно, слова благодарности в адрес Челябинского гарнизона полиции», — отметил Лошкин.
Лошкин ранее просил уделить повышенное внимание безопасности проведения мероприятий в День города в Челябинске и привлечь для этого ЧОПов, казачества и народных дружин. Основные торжества, приуроченные к 289-летию города, прошли в дату официального основания Челябинска — 13 сентября.
