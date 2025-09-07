07 сентября 2025

В День города Челябинска обеспечат повышенные меры безопасности

В ближайшие дни безопасность горожан будут обеспечивать сотрудники полиции, ЧОП, дружины и казачества
новость из сюжета
День города в Челябинске в 2025 году

На праздничных мероприятиях в День города Челябинска будут обеспечены повышенные меры безопасности. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.

«На этой неделе в Челябинске пройдут сотни праздничных мероприятий, посвященных Дню города, поэтому ключевыми остаются вопросы безопасности. Привлекайте ЧОПы, казачество, народные дружины, потому что штатного состава полиции будет недостаточно», — отметил Лошкин.

Торжества, посвященные 289-летию города, пройдут с 30 августа по 20 сентября. Впервые за долгий период главные праздничные мероприятия состоятся в дату официального основания Челябинска — 13 сентября. Для жителей и гостей города подготовлены концерты с участием известных российских исполнителей, разнообразные фестивали, показы мод и спортивные соревнования. Синоптики обещают хорошую погоду — на праздник будет малооблачно и 17-19 градусов тепла

