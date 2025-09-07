В День города Челябинска обеспечат повышенные меры безопасности

На праздничных мероприятиях в День города Челябинска будут обеспечены повышенные меры безопасности. Об этом заявил глава Челябинска Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«На этой неделе в Челябинске пройдут сотни праздничных мероприятий, посвященных Дню города, поэтому ключевыми остаются вопросы безопасности. Привлекайте ЧОПы, казачество, народные дружины, потому что штатного состава полиции будет недостаточно», — отметил Лошкин.
Торжества, посвященные 289-летию города, пройдут с 30 августа по 20 сентября. Впервые за долгий период главные праздничные мероприятия состоятся в дату официального основания Челябинска — 13 сентября. Для жителей и гостей города подготовлены концерты с участием известных российских исполнителей, разнообразные фестивали, показы мод и спортивные соревнования. Синоптики обещают хорошую погоду — на праздник будет малооблачно и 17-19 градусов тепла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!