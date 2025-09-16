В США оценили высказывание президента Финляндии о России

Журналист Фази: Александр Стубб пытается выставить Россию в негативном свете
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Власти Финляндии пытаются выставить Россию в негативном свете
Власти Финляндии пытаются выставить Россию в негативном свете Фото:

Россия оказала значительное влияние на формирование европейской культуры и науки, но президент Финляндии Александр Стубб пытается выставить Россию в негативном свете. Об этом сообщил американский журналист Томас Фази в своем аккаунте в соцсети X  (бывший Twitter).

«Здесь похожий на психопата лидер страны ... пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди», — приводят слова Фази РИА Новости. Он подчеркнул, что это за гранью шуток.

Журналист отметил, что вклад России в мировое наследие признают историки и исследователи во многих странах. Он напомнил о ключевой роли российских ученых, писателей и художников, а также отметил значимость российской культуры для развития Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия оказала значительное влияние на формирование европейской культуры и науки, но президент Финляндии Александр Стубб пытается выставить Россию в негативном свете. Об этом сообщил американский журналист Томас Фази в своем аккаунте в соцсети X  (бывший Twitter). «Здесь похожий на психопата лидер страны ... пытается убедить нас в том, что русские, которые значительным образом повлияли на европейскую цивилизацию практически во всех областях искусства и науки, — злобные недолюди», — приводят слова Фази РИА Новости. Он подчеркнул, что это за гранью шуток. Журналист отметил, что вклад России в мировое наследие признают историки и исследователи во многих странах. Он напомнил о ключевой роли российских ученых, писателей и художников, а также отметил значимость российской культуры для развития Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...