В гордуме Красноярска приняли отставку мэра Логинова, сидящего в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Логинов написал заявление о досрочном сложении полномочий еще в конце июля
Логинов написал заявление о досрочном сложении полномочий еще в конце июля Фото:

Депутаты городской думы Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, который с июня находится в следственном изоляторе по обвинению в коррупции. Решение было принято на очередной сессии городского совета.

«Депутаты приняли отставку Логинова на сегодняшней сессии Горсовета», — пишет NGS24.RU. Как сообщила председатель городского совета Наталия Фирюлина, рассмотрение заявления Логинова об отставке было предсказуемым шагом. «Это логичное последствие недавних событий, свидетелями которых вы были», — сказала Фирюлина в беседе с NGS24.RU.

Логинов написал заявление о досрочном сложении полномочий еще в конце июля. Однако только накануне сессии документ был официально доставлен в гордуму курьером. Временно исполняющего обязанности мэра Красноярска назначит губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На это у главы региона есть десять дней с момента принятия отставки.

Владислав Логинов был задержан 9 июня. Следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. В период с 2018 по 2024 годы, занимая должности первого заместителя и затем мэра Красноярска, Логинов получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму свыше 180 миллионов рублей. В качестве взятки фигурируют как денежные средства, так и оплата строительства бани на земельном участке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты городской думы Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, который с июня находится в следственном изоляторе по обвинению в коррупции. Решение было принято на очередной сессии городского совета. «Депутаты приняли отставку Логинова на сегодняшней сессии Горсовета», — пишет NGS24.RU. Как сообщила председатель городского совета Наталия Фирюлина, рассмотрение заявления Логинова об отставке было предсказуемым шагом. «Это логичное последствие недавних событий, свидетелями которых вы были», — сказала Фирюлина в беседе с NGS24.RU. Логинов написал заявление о досрочном сложении полномочий еще в конце июля. Однако только накануне сессии документ был официально доставлен в гордуму курьером. Временно исполняющего обязанности мэра Красноярска назначит губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На это у главы региона есть десять дней с момента принятия отставки. Владислав Логинов был задержан 9 июня. Следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. В период с 2018 по 2024 годы, занимая должности первого заместителя и затем мэра Красноярска, Логинов получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму свыше 180 миллионов рублей. В качестве взятки фигурируют как денежные средства, так и оплата строительства бани на земельном участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...