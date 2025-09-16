В гордуме Красноярска приняли отставку мэра Логинова, сидящего в СИЗО

Депутаты городской думы Красноярска приняли отставку мэра Владислава Логинова, который с июня находится в следственном изоляторе по обвинению в коррупции. Решение было принято на очередной сессии городского совета.
«Депутаты приняли отставку Логинова на сегодняшней сессии Горсовета», — пишет NGS24.RU. Как сообщила председатель городского совета Наталия Фирюлина, рассмотрение заявления Логинова об отставке было предсказуемым шагом. «Это логичное последствие недавних событий, свидетелями которых вы были», — сказала Фирюлина в беседе с NGS24.RU.
Логинов написал заявление о досрочном сложении полномочий еще в конце июля. Однако только накануне сессии документ был официально доставлен в гордуму курьером. Временно исполняющего обязанности мэра Красноярска назначит губернатор Красноярского края Михаил Котюков. На это у главы региона есть десять дней с момента принятия отставки.
Владислав Логинов был задержан 9 июня. Следствие обвиняет его в получении взятки в особо крупном размере. В период с 2018 по 2024 годы, занимая должности первого заместителя и затем мэра Красноярска, Логинов получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку на сумму свыше 180 миллионов рублей. В качестве взятки фигурируют как денежные средства, так и оплата строительства бани на земельном участке.
