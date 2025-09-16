В мессенджере Мах появился цифровой ID, который частично заменит документы

В мессенджере Мах появился новый сервис: теперь пользователи могут создавать и использовать цифровой ID для подтверждения своего статуса — совершеннолетнего, студента или многодетного родителя. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры РФ.
«Ваши документы — всегда с вами. Теперь подтвердить, что вы совершеннолетний, студент или многодетный родитель можно в мессенджере Мах — с помощью Цифрового ID», — говорится в telegram-канале ведомства.
В Минцифры добавили, что цифровой профиль пользователя формируется на основе данных из портала «Госуслуг» в виде специального QR-кода и доступен гражданам России старше 18 лет. Технология работает в тестовом режиме. Первым партнером сервиса стала торговая сеть «Магнит» в магазинах Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.
В ведомстве также пояснили, что бумажные документы продолжают действовать, как и раньше, но по желанию можно использовать QR-код. Проверить QR-код могут только сотрудники организаций, подключившихся к сервису, при этом доступ к личной информации пользователя у них отсутствует. Для получения цифрового ID потребуется наличие биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС). При ее отсутствии данные можно внести через загранпаспорт нового образца или в банке.
По данным Минцифры, цифровой ID можно будет применять в магазинах при покупке товаров 18+, в учреждениях культуры или образовательных учреждениях для прохода на территорию колледжа или университета. Безопасность сервиса обеспечивается с помощью средств информационной безопасности и криптозащиты, а для подтверждения статуса требуется биометрия пользователя и обновляющийся QR-код. В ближайшее время география и перечень организаций, поддерживающих сервис, будет расширяться.
