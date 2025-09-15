15 сентября 2025

Профайл главного антимонопольщика ХМАО: что известно о начальнике УФАС Хабибуллине, покинувшем пост

Глава УФАС ХМАО Хабибуллин уволился, проработав почти 7 лет
Глава УФАС ХМАО уволился, проработав в должности почти семь лет
Глава УФАС ХМАО уволился, проработав в должности почти семь лет Фото:

Начальник Ханты-Мансийского управления Федеральной антимонопольной службы Рузалин Хабибуллин подал в отставку, написав заявление по собственному желанию. Журналисты URA.RU собрали вехи биографии влиятельного антимонопольщика, проработавшего в должности без малого семь лет.

Рузалин Рамилович Хабибуллин родился 18 сентября 1982 года в Татарстане. В 2005 году он окончил Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», в мае 2023 года окончил Учреждение высшего образования «Университет управления „ТИСБИ“ по специальности „Юриспруденция“ в Казани. Женат, воспитывает троих сыновей.

Его стаж работы в антимонопольных органах России более 10 лет. С 2016 года замещал должность заместителя руководителя Татарстанского УФАС. В 2017 году был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя УФАС в Башкирии.

Назначен на должность руководителя УФАС по ХМАО 8 ноября 2018 года. Дослужился до классного чина «государственный советник РФ второго класса».

Отмечен ведомственными наградами: благодарностью за особые заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства, а также за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм. В 2023 году Хабибуллину объявлена благодарность президента РФ за заслуги обеспечении контроля за соблюдением антимонопольного законодательства.

В 2021-м получил благодарственное письмо полпреда РФ в УрФО (тогда эту должность занимал нынешний секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев — прим. ред.). В 2022 году награжден почетной грамотой думы ХМАО за заслуги в обеспечении свободы конкуренции и эффективной защиты предпринимательства и почетной грамотой главы Ханты-Мансийска за высокий профессионализм, многолетнюю добросовестную службу и значительный вклад в социально-экономическое развитие города. В 2024-м получил звание «Заслуженный экономист ХМАО» за личные заслуги в разработке и реализации государственной социально-экономической политики, содействии развитию предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Покинул пост 15 сентября 2025 года, проработав почти семь лет. Источники сообщают, что с коллективом у него были прекрасные отношения. «Регулярно проводил тимбилдинги, команда у нас сплоченная. И в целом, он был не только грамотным и внимательным руководителем — он и сам по себе хороший человек», — говорят сослуживцы. На замену Хабибуллину может прийти варяг из другого региона.

