SHOT: в Египте закрыли пляжи из-за нашествия акул

Туроператоры продолжают предупреждать о встречах с тигровыми и тупорылыми акулами
Туроператоры продолжают предупреждать о встречах с тигровыми и тупорылыми акулами

В Египте закрыли пляжи рядом с несколькими отелями из-за появления акул у берегов популярных курортов Хургада и Макади. Об этом сообщают российские туристы.

Как передает telegram-канал SHOT, власти были вынуждены принять срочные меры безопасности после того, как отдыхающие заметили морских хищников вблизи береговой линии. Под временный запрет на купание попали пляжи, прилегающие к десяти отелям, в том числе к известным пятизвездочным комплексам Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi.

На данный момент часть ограничений уже снята, и некоторые пляжи вновь открыты для посещения. Тем не менее, туроператоры продолжают предупреждать россиян, планирующих отдых в Египте в ноябре, о возможных встречах с тигровыми и тупорылыми акулами.

