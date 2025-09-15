Аналитики раскрыли самые популярные страны для путешествий у жителей ХМАО

Летом 2025 года жители ХМАО чаще всего летали в Турцию, Белоруссию, Казахстан, Абхазию и Грузию. Всего югорчане посетили 124 страны, сообщили URA.RU аналитики «МегаФона».
«Жители ХМАО за лето посетили 124 страны. Самыми востребованными направлениями стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия», — отметили эксперты, изучив обезличенные данные абонентов.
Летом за границу съездило на 19% больше жителей Югры, чем год назад. Вырос интерес к Азии и Африке — поездок туда стало на 61–64% больше. В Азии лидером стал Вьетнам, куда югорчане стали летать в 3,6 раза чаще. Также популярны Китай и Таиланд.
В Африке первое место по популярности занял Египет, следом идут Тунис и Марокко. На Ближнем Востоке, помимо Турции, самыми востребованными направлениями стали ОАЭ и Саудовская Аравия.
По числу туристов Югра вошла в топ-5 регионов России. Регион уступил только Москве, Санкт-Петербургу, Самарской и Свердловской областям.
Ранее URA.RU писало, что турагенты назвали самые популярные направления для путешествий у жителей ХМАО в бархатный сезон. На первом месте Турция, затем Египет, Китай и Таиланд.
