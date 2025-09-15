15 сентября 2025

Аналитики раскрыли самые популярные страны для путешествий у жителей ХМАО

Жители ХМАО чаще всего путешествуют в Турцию, Белоруссию и Казахстан
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жители ХМАО этим летом чаще всего ездили в Турцию
Жители ХМАО этим летом чаще всего ездили в Турцию Фото:

Летом 2025 года жители ХМАО чаще всего летали в Турцию, Белоруссию, Казахстан, Абхазию и Грузию. Всего югорчане посетили 124 страны, сообщили URA.RU аналитики «МегаФона».

«Жители ХМАО за лето посетили 124 страны. Самыми востребованными направлениями стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия», — отметили эксперты, изучив обезличенные данные абонентов.

Летом за границу съездило на 19% больше жителей Югры, чем год назад. Вырос интерес к Азии и Африке — поездок туда стало на 61–64% больше. В Азии лидером стал Вьетнам, куда югорчане стали летать в 3,6 раза чаще. Также популярны Китай и Таиланд.

В Африке первое место по популярности занял Египет, следом идут Тунис и Марокко. На Ближнем Востоке, помимо Турции, самыми востребованными направлениями стали ОАЭ и Саудовская Аравия.

По числу туристов Югра вошла в топ-5 регионов России. Регион уступил только Москве, Санкт-Петербургу, Самарской и Свердловской областям.

Ранее URA.RU писало, что турагенты назвали самые популярные направления для путешествий у жителей ХМАО в бархатный сезон. На первом месте Турция, затем Египет, Китай и Таиланд.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Летом 2025 года жители ХМАО чаще всего летали в Турцию, Белоруссию, Казахстан, Абхазию и Грузию. Всего югорчане посетили 124 страны, сообщили URA.RU аналитики «МегаФона». «Жители ХМАО за лето посетили 124 страны. Самыми востребованными направлениями стали Турция, Белоруссия, Казахстан, Абхазия и Грузия», — отметили эксперты, изучив обезличенные данные абонентов. Летом за границу съездило на 19% больше жителей Югры, чем год назад. Вырос интерес к Азии и Африке — поездок туда стало на 61–64% больше. В Азии лидером стал Вьетнам, куда югорчане стали летать в 3,6 раза чаще. Также популярны Китай и Таиланд. В Африке первое место по популярности занял Египет, следом идут Тунис и Марокко. На Ближнем Востоке, помимо Турции, самыми востребованными направлениями стали ОАЭ и Саудовская Аравия. По числу туристов Югра вошла в топ-5 регионов России. Регион уступил только Москве, Санкт-Петербургу, Самарской и Свердловской областям. Ранее URA.RU писало, что турагенты назвали самые популярные направления для путешествий у жителей ХМАО в бархатный сезон. На первом месте Турция, затем Египет, Китай и Таиланд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...