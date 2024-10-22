Жители ХМАО вошли в десятку самых активных путешественников России

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Жители ХМАО чаще всего путешествовали в Турцию этой осенью
Жители ХМАО чаще всего путешествовали в Турцию этой осенью Фото:

Жители Ханты-Мансийского автономного округа вошли в топ-10 самых путешествующих россиян этой осенью. Регион занял девятую строчку рейтинга, обогнав Татарстан, Ставропольский, Приморский край и Тюменскую область. Самым популярным международным направлением у югорчан стала Турция, сообщила агентству URA.RU пресс-служба «МегаФона».  

«Югорчане вошли в топ-10 самых путешествующих россиян. Самой популярной страной для посещения жителями Ханты-Мансийского автономного округа стала Турция», — отметили аналитики.

В Турции в этом году отдохнули на четверть больше югорчан, чем в 2023 году, а билеты туда подорожали на 14%. Жители региона посетили более 100 стран. Вторую строчку рейтинга популярности занял Казахстан, третью ступень — Абхазия.

Аналитики отметили прирост турпотока из Югры в страны Азии: он вырос на 70%. Жители региона стали путешествовать в Японию более чем в два раза чаще, чем год назад. Количество туристов из ХМАО, направляющихся в Китай, увеличилось в 2,4 раза, а в Таиланд — на 42%.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самую популярную страну для путешествий у туристов ХМАО. Каждый пятый югорчанин путешествовал летом в Казахстан.

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа вошли в топ-10 самых путешествующих россиян этой осенью. Регион занял девятую строчку рейтинга, обогнав Татарстан, Ставропольский, Приморский край и Тюменскую область. Самым популярным международным направлением у югорчан стала Турция, сообщила агентству URA.RU пресс-служба «МегаФона».   «Югорчане вошли в топ-10 самых путешествующих россиян. Самой популярной страной для посещения жителями Ханты-Мансийского автономного округа стала Турция», — отметили аналитики. В Турции в этом году отдохнули на четверть больше югорчан, чем в 2023 году, а билеты туда подорожали на 14%. Жители региона посетили более 100 стран. Вторую строчку рейтинга популярности занял Казахстан, третью ступень — Абхазия. Аналитики отметили прирост турпотока из Югры в страны Азии: он вырос на 70%. Жители региона стали путешествовать в Японию более чем в два раза чаще, чем год назад. Количество туристов из ХМАО, направляющихся в Китай, увеличилось в 2,4 раза, а в Таиланд — на 42%. Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самую популярную страну для путешествий у туристов ХМАО. Каждый пятый югорчанин путешествовал летом в Казахстан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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